Ibyen guider: Her er 14 steder, du kan gå til koncert, i biografen og på museum uden at gå uden for en dør

Kan du mærke det?

Rastløsheden og irritationen, der langsomt sniger sig ind på dig, nu hvor myndighederne anbefaler, at vi så vidt muligt lægger afstand til hinanden og holder os for os selv. Biografer, teatre, spillesteder, værtshuse og restauranter lukker på stribe, og du har allerede tørret køkkenskabene af, sat en bolledej over og set alt, hvad der værd at se på Netflix.

Du er ved at få kuller. Cabin fever.

Heldigvis er der stadigvæk masser af muligheder for at opleve kultur, der ellers normalt er forbeholdt større forsamlinger og det offentlige rum.

Her er nogle af dem. Har du flere gode forslag, så send dem gerne til os på ibyen@pol.dk.

1 Virtuelle koncerter

Den danske bassist Matthæus Bech tog kort tid efter statsministerens pressemøde onsdag initiativ til det virtuelle spillested Coronakoncerter.dk. Planen er, at der hver aften skal spilles en koncert hjemme fra bassistens egen stue, som så livestreames på Facebook og Twitch.

Første koncert var med bandet Knægt, og allerede nu er bands som NOVO Quartet, Dybfølt og Mika Akim sat på programmet. Koncerterne er gratis at streame, men hvis man har en skilling tilovers, kan man overføre direkte til musikerne via MobilePay.

Foto: Finn Frandsen

SymfoniorkestretCopenhagen Phil har også planer om at streame nogle af deres koncerter, nu hvor de har været nødt til at aflyse samtlige arrangementer i marts. Også Berliner Philharmoniker har lavet en digital koncertsal.

2 Online museer

Der er en del internationale museer, hvor du ikke bare kan springe køen over, men også al besværet med at skulle bevæge dig uden for din dør og udholde alle dem, der tager selfies foran værkerne.

For eksempel har Louvre-museet i Paris åbnet for flere af deres udstillinger online. Man bevæger sig temmelig hakkende rundt på en virtuel tur gennem museet, og det føles næsten som at spille det gode gamle ’Hugo’-computerspil igen. Næsten.

Foto: Léonard De Vinci/musée du Louvre

Smithsonian Natural Museum of Natural History har i øvrigt samme tilbud. Det har det spanske Dalí-museum også. Derudover er der masser af museer, som har en samling af deres værker liggende online, for eksempel vores eget SMK. På Google Art kan man finde et stort udvalg af værker fra museer over hele verden.

3 Filmfestival på nettet

Den årlige dokumentarfilmfestival DOXskulle have været skudt i gang onsdag 18. marts. Den er nu aflyst på grund af coronavirussen. Til gengæld er festivalen genopstået på nettet, hvor man ligesom i biografene vil kunne se filmene.

Det bliver dog ikke alle de planlagte 220 film, som bliver tilgængelige. Ifølge arrangørerne lægger de vægt på, at de store danske og internationale film kommer med på den digitale platform. Følg med her.

4 Radioeksperimenter

På den danske online-radiostation The Lake vil der fra næste uge finde et slags radioeksperiment sted. Det skal handle om, hvordan litteratur, musik, film og andet kunst kan hjælpe os igennem en i situation, som den vi er i lige nu, hvor vi allesammen sidder hver for sig og fordriver tiden.

Hvordan det præcis kommer til at udmønte sig, er ikke helt til at sige, men på Facebook skriver værten – den bare 15-årige musiknørd Jonas Torstensen – at det blandt andet kommer til at »handle om, hvordan vi kan bruge radiomediet som en platform for kommunikation, nu da koncerter og lignende sociale arrangementer tilsyneladende bliver sat på pause for en tid«.