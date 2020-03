Ja, du keder dig, og ja, ventetiden føles uendelig, og ja, det er surt show, når foråret ovenikøbet lander i København netop nu, og det eneste, du drømmer om, er en kold breezer og et skud dancehall på Dronning Louises Bro.

Men den her coronavirus er serious business, venner. Og der er en ligesom en grund til, at hashtagget #staythefuckhome breder sig på sociale medier, okay?

Normalt er det vores fornemste opgave at guide dig til alt det, der foregår ude i København. Men for en kort stund har vi omdøbt iByen til iSolation, og her serverer vi 100 hjemmetips til dig, der vil undgå kahytfeber. Fra onlineopera og virtuelt kunstkiggeri til navlepilleri og strikning.

Pas på hinanden derude!

Ibyens 100 anbefalinger: