Ibyen lancerer datingbureau: Vil du på date med Magnus fra Sydhavn? Eller Frida fra Nørrebro?

Ibyens Brevkasse vil redde kærligheden midt i coronakrisen.

Brevkassen er tilbage som podcast, hvor vi svarer på dine spørgsmål. Men vi har også startet Ibyens Datingbureau, en slags pop up-datingplatform, hvor vi løbende bringer kontaktannoncer indsendt fra læserne.

Se, om du falder for en af annoncerne nedenfor, og skriv i givet fald til os. Så formidler vi kontakt.

Du kan også selv sende en kontaktannonce: Skriv ind eller indtal din annonce på memoappen på din telefon, og send lydfilen til hjerte@pol.dk. Vi nævner kun dit fornavn, foto er ikke påkrævet, og vi formidler kontakten til en mulig date. Din lydfil kan blive brugt i vores podcast.

Nedenfor kan du læse denne uges annoncer fra læsere på jagt efter kærligheden.

Måske der er en sød single til dig?

ELISABETH Jeg hedder Elisabeth og er 26 år. Jeg er struggling artist og forfatter, jeg er ret træt af datingapps og Københavns kødmarked. Jeg tager tingene oppefra og ned, og nedefra og op, afhængig af situationen. Elsker fest og elsker fred, drømmer meget og dømmer lidt. Kæmper med livet uden at pibe. Drages af ægte mennesker og særlige skæbner. Har altid drømt om at være ung i 80’erne. Ved første øjekast er jeg nok en smule sky, men jeg er et åbent, omfavnende, reflekterende og opmærksomt menneske. Jeg er dårlig til at elske mig selv, men god til at elske andre. Jeg læser, skriver, tegner og maler. Holder af gode gysere og sjove serier. Jeg elsker nærkontakt og meningsfulde samtaler, men også bare at joke, fjolle og hygge. Jeg savner at blive holdt om og holdt af. Jeg søger en mand, gerne ældre end mig, eller på min egen alder. Du skal ikke være noget bestemt, selv om jeg har en svaghed for beachy brown hair, varme arme og læspende læber. Tålmodighed, respekt og ydmyghed er keywords. Det vil sige: Don’t be a douchebag. Jeg vil helst gerne have et billede af dig, så jeg kan få et indtryk. Lad os tage en øl eller kaffe, helst i København, jeg glæder mig til at møde dig!.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Elisabeth’.

ALBERT Jeg hedder Albert, jeg 21 år gammel. Når vi ikke alle sammen er spærret inde derhjemme, er jeg frivillig i en masse organisationer. Ud over det læser jeg på hf. Jeg har tidligere læst et par år til kok og elsker god mad. Jeg kan godt lide at være aktiv og være sammen med andre mennesker. Jeg kan lide kunst og musik og er åben for alle slags mennesker. Jeg søger en pige, som vil med på en tur. Jeg er ved at få lidt kuller, så jeg havde tænkt mig at pakke cykeltaskerne med telt og grej og så køre ud i det gode danske landskab. Jeg gør det ikke, for at vi skal komme først og komme langt, jeg gør det, for at vi skal have en helt fantastisk tur. Hvis det er noget for dig, så tag fat i mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Albert’.

FRIDA Jeg er 23 år, bosat på Nørrebro. Jeg søger en dejlig fyr, der ikke tager sig selv alt for seriøst. Jeg er en pige med mange bolde i luften og uden rigtig retningssans. Jeg lever for aftener med venner og gode bøger, jeg drømmer om at flytte på landet og klappe får. En perfekt date for mig ville være en cykeltur ud på landet, øl i tasken og en fyr, som ikke er afvisende over for at tage spontane beslutninger.

Lyt til brevkassen Coronaspecial Coronakrisen har bragt meget med sig, også nye og anderledes kærlighedsdilemmaer. Dem løser Ibyens Brevkasse og hjertestærke gæster i ny podcastserie. Lyt med her.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Frida’.

MAGNUS Jeg hedder Magnus, jeg er 24 år gammel, og jeg bor i Sydhavnen. Det der med, hvad man laver til daglig, synes jeg ikke er superspændende, så det vil jeg lade være lidt en overraskelse. Jeg spiller tennis i min fritid, og ellers elsker jeg det, alle andre også elsker: at dyrke sport, at se mine venner og rejse ... det lyder måske lidt basic. Så er jeg også begyndt at dj’e lidt, måske er det mig, der åbner Orange Scene næste år? Jeg ved ikke præcist, hvad jeg søger i andet menneske, men jeg er nok ret træt af de normale datingapps som Tinder. Jeg søger en fyr, der er nede på jorden. Ingen hård aldersgrænse, men måske mellem 22 og 50.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Magnus’.

ASTA Jeg hedder Asta, er 20 år og savner en at dele min madlavning og surdejsbrød med. Jeg kan gode lide ældre mænd, de er tit lidt mere afslappede og ikke så kropsekstreme. Gerne 25+ og sjov og udadvendt. Jeg nyder naturen og øl og godt selskab. Lige nu bor jeg i Berlin, men regner med at vende tilbage til København i den nærmeste fremtid. Jeg er født og opvokset i København, nærmest kommet til verden på en cykel, og elsker at være sammen med venner. Jeg er halvspirituel, og mon ikke vores fremtidige forhold kan læses i mine englekort. Jeg er temmelig høj, men det er vel underordnet efterhånden.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Asta’.

MALENE Jeg er den sidste i en søskendeflok på fire og den eneste af hunkøn. Opvæksten foregik i Jyllands småbyer. Det betyder samlet, at jeg har en god portion selvironi med hjemmefra. Jeg foretrækker dog at bruge den på andre, og allerbedst i kærligt selskab. Blandt min favoritaktiviteter er skyl i havet og tid til at stille gode spørgsmål. Jeg er mere eller mindre elendig, foruden langsom, på en cykel, og jeg bliver alt for hurtigt fuld; så vi får nok smigren bedst i hus, hvis vi dropper ting med to hjul og starter med en enkelt skål eller to. Når det kommer til dig, betror jeg min tillid til kosmos og Politikens godtfolk. Derudover er jeg til mænd og har pinlig kærlighed til øjne, der skeler, og allergi, hvis du lugter lidt for prætentiøst. Nåh jo, så rammer jeg snart min 26. sommer og bor med udsigt til Søerne i København lidt endnu. PS: Jeg er overordentlig old fashioned og charmerende anlagt.

Interesseret? Skriv en mail til hjerte@pol.dk, og mærk kuverten ’Malene’.

Skal vi bringe din kontaktannonce? Indtal din annonce på memo-appen på din telefon, og send lydfilen til hjerte@pol.dk. Vi nævner kun dit fornavn, foto er ikke påkrævet, og vi formidler kontakten til en mulig date. Din lydfil kan blive brugt i vores podcast.