»Jeg er ikke bare sur, jeg er rasende!«: Legendarisk dansk kok trækker stikket efter 40 år bag komfuret

Bo Jacobsen er udlært kok under Roy Hurtigkarl og arbejdede senere under Erwin Lauterbach. I 1991 åbnede han sammen med sin kone Lisbeth, der også er kok, Restaurationen i Møntergade. Efter 29 år har de nu solgt stedet for at gå på pension. Arkivfoto fra Resturant Paustian, som ægteparret Jacobsen drev i 2011.