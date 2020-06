Farvel til et kendt festtempel: Der er blevet scoret ualmindeligt meget på Damhuskroen. Men rygtet lyder, at de fleste romancer var nitter ...

Fakta

Damhuskroen

Spise- og dansested beliggende ved Damhussøen i Rødovre vest for København.

Kroens historie går tilbage til første fjerdedel af 1600-tallet. I mange år kendt for enkeballer, teater og dans.

Pubkæden The Old Irish Pub har netop købt og overtaget Damhuskroen. Fremover kommer stedet til at gå under navnet The Old Irish Pub Damhuskroen.

