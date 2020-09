Du må gerne gå, løbe eller lufte hunden gennem Kødbyen efter kl. 22, men sætter du dig, vanker en bøde

Politiet indfører fra torsdag et opholdsforbud i Kødbyen, der er et populært fest- og samlingssted i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Kødbyen er et område på Vesterbro med både restauranter og natklubber, og der er ofte mange mennesker at se i aften- og nattetimerne.

Derfor har politiet valgt, at forbuddet mod at tage ophold i Kødbyen gælder i tidsrummet klokken 22 til 02 fra torsdag til onsdag den 23. september.

Opholdsforbuddet omfatter Flæsketorvet samt Kød-, Slagter- og Høkerboderne.

Barer og restauranter skal fra torsdag lukke klokken 22, og på grund af opholdsforbuddet vil det altså ikke være muligt at blive siddende i området uden for restauranterne i Kødbyen efter dette tidspunkt.

Når der er opholdsforbud, må man ikke opholde sig i området, men man må gerne gå eller løbe igennem eller lufte hund. Overtræder man forbuddet, kan det udløse en bøde på 2500 kroner.

Politiet holder også skærpet øje med festgader

Desuden vælger politiet at holde særligt øje med gader i København, hvor mange folk samles. Det er Gothersgade og Vestergade, der kommer på listen med såkaldte advarselszoner.

Politiet oplyser, at det er på grund af de tidlige lukketider for beværtninger, at det nu har vurderet, at der er behov for at sætte markant ind med et opholdsforbud for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

»Vi ser smittetrykket stige. Samtidig har vi et forsamlingsforbud på 50 personer, og det tager vi bestik af og sætter målrettet ind, hvor folk stimler sammen«, siger politidirektør Anne Tønnes på et pressemøde.

Samtidig kommer hun med en opfordring om, at folk går hjem, når barerne lukker klokken 22:

»Lad være med at etablere en fest i det fri«.

I sidste weekend var der også opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i København. Det vil også gælde denne weekend.

Det forbud gælder områderne Hørsholmparken og Skaterparken. Det indebærer, at man ikke må tage ophold i områderne fra klokken 18-06 fredag, lørdag og søndag.

For den del af Skaterparken, der ligger umiddelbart foran Café Friheden, vil opholdsforbuddet dog først være gældende fra klokken 22.

ritzau