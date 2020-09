Michelin-restaurant sigtes for at holde for længe åbent »Situationen er helt forfærdelig og helt forrykt«

Michelin-restauranten Kokkeriet lukkede ikke klokken 22 torsdag, som de nye coronarestriktioner i hovedstadsområdet ellers tilskriver.

Betjening og servering var fortsat i gang klokken 22.20, og derfor blev restauranten sigtet, oplyser vicepolitiinspektør Rasmus A. Schultz. Bødens størrelse har han ikke umiddelbart klarhed over.

Men jeg synes, situationen er helt forfærdelig og helt forrykt. Vi er i knæ i forvejen Sammy Shafi fra Kokkeriet til TV2

Ejer af Kokkeriet Sammy Shafi bliver sigtet for overtrædelsen af reglerne. Han forventer at få en bøde på 40.000 kroner, fortæller han til TV2 og siger:

»Folk står og afregner, da de (politiet, red.) fortæller, at jeg bliver sigtet. Det kan jeg jo hverken sige det ene eller andet til. Sådan er reglerne. Men jeg synes, situationen er helt forfærdelig og helt forrykt. Vi er i knæ i forvejen«.

Den nye begrænsning i udfoldelserne er begrundet med øget smitte med covid-19.

Nu kommer den store prøve

Politiet i København oplevede ellers stort set ingen problemer med de yderligere restriktioner, som fik virkning fra torsdag.

Betjente var torsdag aften rundt på en række caféer, barer og restauranter, og der var hele vejen rundt - også blandt gæsterne - ’den fornødne respekt’ for de nye regler, vurderer politiet.

»Den store prøve kommer nok i aften (fredag, red.) og i weekenden, forudser Rasmus A. Schultz.

Han har i øvrigt en opfordring til unge og andre, der nu må indstille sig på et lavere festniveau.

Hvis folk absolut vil i byen, får de dette politi-formulerede råd med på vejen:

»Når man går hjem, skal man gå helt hjem«.

Også i 11 kommuner under Københavns Vestegns Politi er skruet blevet strammet. I en pressemeddelelse fredag varsler politidirektør Kim Christiansen ekstra patruljering for at tjekke, at de nye regler overholdes. Og han advarer også om straf til dem, der ikke retter ind:

»Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i en meget alvorlig situation, og bliver reglerne ikke overholdt, så vil man blive sigtet for at overtræde dem«, udtaler politidirektøren.

De nye regler indebærer blandt andet, at stående gæster på et serveringssted skal bære mundbind eller visir.

ritzau/ibyen