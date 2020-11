De vil fjernes fra ghettolisten. Og nu tager de helt usædvanlige metoder i brug

Beboerformand i AKB Lundtoftegade på Nørrebro Søren-Emil Schütt står efter eget udsagn »med ryggen mod muren«.

Efter at have prøvet at få Lundtoftegade af ghettolisten i flere år, mener han, at det er på tide at prøve noget nyt. Ved hjælp af billedkunst, performances og »nær- og fjernhealing« vil han forsøge at ændre danskernes bevidsthed og syn på Lundtoftegade.

I seks måneder har han i samarbejde med beboere, kunstnere og kunstinstitutioner skabt tre happenings, hvoraf den første, fremvisningen af to 250 m2 store bannere skabt af kunstneren Mette Nisgaard Larsen, foregår lørdag 14. november.