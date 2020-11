Se billederne: Verdens længste skatebane på vej til hovedstaden

Rune Glifberg

Professionel skateboarder, der slog igennem som 17-årig og siden er kendt for at have deltaget i 21 udgaver af X-Games, hvor han har vundet i alt 12 medaljer, herunder to guld, tre sølv og syv bronze.

Født i København i 1974, men har boet 17 år i Californien, USA, inden han vendte hjem og med designer Ebbe Lykke startede virksomheden Glifberg + Lykke, der tegner skatebaner i hele Europa og herhjemme står bag blandt andet Helsingør Multipark, Lemvig Skatepark og Streetdome i Haderslev.