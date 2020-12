Hvad mon Nomas hemmelige burgersauce er lavet af? Tårer fra ulønnede praktikanter?

Fun and games

EU’s homo-orgie

I hvilken en stærkt LGBT-fjendsk ungarsk politiker bliver fanget på vej ned ad en bygnings nedløbsrør efter at have været til homoseksuelt orgie på en belgisk bøssebar med 20 andre mænd. Aldrig har hykleri haft et smukkere udtryk.

Konkurrence

Popl’s hemmelige sauce

Hvis man gætter, hvad Noma-aflægger Popl’s hemmelige burgersauce består af, får man 10 gratis burgere af René Redzepi. »Tårer fra ulønnede praktikanter?«, lyder bedste bud på Instagram.

Sket

Pamela Anderson har sendt et brev til Mette Frederiksen (S) om mink

Selvfølgelig har hun det. I 2020 kan enhver random ting ske.