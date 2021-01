Jeg har masser af plads og et helt slot med sur vin ovre i Kongens Have

Her er, hvad jeg håber om 2021:

Til næste år håber jeg, at der kommer is på søerne, ja, sådan lige med ét sker det, på en nat så kold, at lyden fra rådhusklokkerne går i stå midt mellem andet og tredje slag. Så vil jeg kravle over plankeværket til Zoo, og iført kjole og hvidt vil jeg lede pingvinerne i procession gennem den stivfrosne nattetrafik i en by, der er lammet af gensynet med noget så eksotisk som sne.

Pingvinerne vil gå på en lang række og helt artigt med bittesmå skridt sådan flip flop flip flop og skutte sig, for med årene er de bare ligesom ikke rigtig klædt til lejligheden længere, og de vil nok også hellere ligge og sove og vågne til lyden af dyrepasseren med sildespanden, men da vi nærmer os Codan-højhuset, begynder det alligevel af gibbe lidt i dem, måske kan de lugte skallerne og brasenerne under isen på Skt. Jørgens Sø, og der lyder forsigtige pingvinhvin hist og pist, og enkelte af dem forsøger sågar af flyve et par centimeter med de små vingestumper.