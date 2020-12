Ibyen guider: Hvor skal du bestille takeaway? Her er 10 stærke bud i København lige nu

»Should I stay or should I go?«, sang Mick Jones fra The Clash tilbage i 1981. Her i 2020 må du tage den to go, i hvert fald hvis du vil have kokke til at lave maden for dig.

For i denne uge ramte endnu en nedlukning, og de danske spisesteder må altså ikke længere servere deres mad på hvidt porcelæn. Nu skal det i stedet pakkes i pap- og plastikemballage, så det kan transporteres hjem i københavnernes lejligheder, studieboliger og villaer.

I den anledning guider vi til en håndfuld takeaway-bud fra hovedstaden lige nu. Fra det halvbillige og lette ($) til det lidt dyrere og mere luksuriøse ($$$).