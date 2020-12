Bliver du smittet nu, smitter du mest lige omkring juleaften: Her er 10 tips til en vigtig weekend

Det har altid været en god idé med en gåtur på første date, og det er det stadig. Selv om I ikke må gå så tæt, så har du andre muligheder end den verbale for at signalere til den potentielle eneste ene, hvor spændende et menneske lige netop du er.

Er du en klassisk type, kan du f.eks. foreslå at gå en tur på Langelinje iført pels, store solbriller og hat. Fortæl om ’Svømmeren’ af Börjeson, ’Den Badende’ af Aarsleff eller Gefionspringvandet i Churchillparken, du er nemlig en belæst type. Husk, at man kan bestille takeaway fra mange af byens gode restauranter, heriblandt Koan. I kan eventuelt bestille det leveret på pladsen foran Operaen. For hvorfor ikke?

Hvis du er friluftstypen og kan lide dine Fjällrävenbukser med smart lynlås ved knæet, skal du måske hellere invitere til en gåtur på den kunstige benzinø Prøvestenen. Tag eventuelt forbi Café Fusion på vejen og snup en økologisk rabarbersodavand til turen.