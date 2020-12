Anbefalinger i flere prisklasser:  Her kan du bestille takeaway til nytårsaften. Men vent ikke for længe

Vil du slippe for de værste fedtpletter på festtøjet, kan du overveje at få restauranterne til at gøre det hårde arbejde i køkkenet på årets sidste dag.

I den anledning guider vi her til en håndfuld nytårstakeawaymenuer fra en række af hovedstadens restauranter. Fra det halvbillige ($) til det dyrere og mere luksuriøse ($$$).

Flere steder melder, at der er rift om nytårsmenuerne, så sørg for at bestille i god tid.