Bare rolig, du skal nok nå det tidspunkt i livet, hvor du og kæresten bruger aftenerne på at scrolle Bilbasen.dk

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en kvinde i starttyverne, der troede, at 2021 skulle blive mit kærlighedsår. Men jeg synes allerede, jeg har startet det dårligt. Til nytårsfesten, der selvfølgelig var en ordentlig størrelse, kom jeg til at kysse med en, jeg ikke skulle have kysset med. Han er min ekskæreste fra for mange år siden, som jeg ellers havde fået et venskabeligt forhold til nu.

Har I et nytårsfortsæt, der virker, eller noget svarende til ‘Go’ negl’, man kan putte på ekskærester, så man ikke kommer til at kysse dem? Ugens spørgsmål

Sådan startede mit nye år med ondt i maven og fortrydelse.

Kaoskysseriet er sådan en dårlig vane, jeg gerne vil lægge bag mig. Har I et nytårsforsæt, der virker, eller noget svarende til ‘Go’ negl’, man kan putte på ekskærester, så man ikke kommer til at kysse dem?

Kh. new year same me

Gæsteredaktør Molly Balsby:

Som Jada sidste år sang i ’Nudes’, var hun nogens 2020 fool. Nu er vi gået ind i 2021, men vi er stadig allesammen hinandens fjolser.

Men et enkelt kys med en ekskæreste nytårsaften er altså ikke definerende for dit 2021. Og han kyssede jo også dig, så jeg kan ikke se problemet, så længe ingen af jer er i monogame parforhold.

Ugens gæsteredaktør Molly Balsby Digter. Født 1993. Uddannet fra Forfatterskolen og Københavns Universitet. Udgav i 2018 digtsamlingen ’Ponyprivilegiet’ på forlaget Basilisk. Bor på Amager med sin kæreste. Foto: Anders Brun Richter

For at bruge en nytårsmetafor: Nogle gange skal man bare gå tilbage til den fuser, også for 2. og 3. gang, bare lige for lige at se, om den eksploderer i forelskelsens farverige gnister.

Jeg må indrømme, at jeg har været i din situation mange gange. Og således er jeg kommet frem til, at der er tre årsager til, at man kysser på sin eks:

Fordi det er trygt. Fordi man stadig er vild med vedkommende. Fordi man inderst inde gerne vil lave lidt rav i den.

Og herregud, at rode lidt rundt i relationerne i starten af 20’erne er altså – selv om det ofte føles sådan – ikke så slemt.

Du skal tids nok komme til at bruge dine aftener på at scrolle Bilbasen.dk igennem sammen med din fremtidige udkårne i søgningen efter en billig Skoda fra 2009 Gæsteredaktør Molly Balsby

Du skal tids nok komme til at bruge dine aftener på at scrolle Bilbasen.dk igennem sammen med din fremtidige udkårne i søgningen efter en billig Skoda fra 2009, så kys det satans liv og alle vennerne og ekskæresterne, mens tid er (men måske først efter du er blevet corona-vaccineret).

Men hvis du virkelig gerne vil undgå dine såkaldte ’kaoskys’, så er det eneste quickfix at kysse nogen, der ikke er din eks. Helst nogen udenfor din vennekreds, så bliver det heller ikke så besværligt til næste nytår.

Godt nytår!

Kh. Molly

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Det kan godt være, ‘samfundssind’ officielt blev årets ord i 2020, men hos os i brevkassen må det have været ‘hudsult’. Selv de godt gifte var i berøringsunderskud, og man behøvede ikke engang være ensom for at føle sig alene. derfor er din festlige kådhed undskyldt på forhånd.

Jeg brokkede mig for nylig i familiechatten. Beskheden udsprang af min allerede store lede ved hjemmearbejdet i 2021, jeg havde nemlig også tænkt, lykken vendte med kalenderbladet. Min mor svarede januarkoldt og klogt: »Sæt forventningerne virkelig lavt, så går det«.

Det er det ene råd, jeg gerne vil give videre til dig. Dagen, hvor du beslutter, at nu skal du læse tykke bøger hele tiden, er også dagen, hvor du skuffes ekstra meget over din refleksion i skærmmørket mellem to afsnit på Netflix. Du gjorde noget meget menneskeligt ved at tro, du kunne beslutte dig ud af dine problemer.

Ja, ja, et minuspoint for at kysse ekskæresten nytår, men tre pluspoint for ikke at have gjort det siden og ti point for at bede om råd Felix Thorsen Katzenelson

Nej, bare rolig, ven, vi går allesammen rundt og har det tæskedårligt. Året er startet dårligt, men det gør, at det kan ende bedre, og alle kneb gælder i tusmørkets måned. Det handler om at belønne sig selv mere for mindre. Ja, ja, et minuspoint for at kysse ekskæresten til nytår, men tre pluspoint for ikke at have gjort det siden og 10 point for at bede om råd.

Se, nu er du allerede i plus. Tænk at være kommet så godt fra start, jeg er stolt af dig uden at forvente noget som helst. Du, jeg og alle andre kommer til at skuffe os selv og hinanden resten af året, så hold forventningerne lave og hovedet højt. Gud bevare jer allesammen.