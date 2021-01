Trænger du til luft? 5 gode gåture i København for dig, der er ved at gå bananas derhjemme

Ibyen guider her til 5 af byens mindre befærdede områder og podcast, der passer dertil. Husk at holde mindst 2 meters afstand og søg væk, hvis der er mange andre.

Da du backpackedei Sydøstasien, mødte du en vrøvlende ældre herre, der mente, at man kunne ændre sit liv blot ved tankens kraft, og at positive tanker bringer positive oplevelser. Ævl, tænkte du, men nu leger du med tanken om at visualisere positive ting, fordi du i den grad trænger til at trække på smilebåndet.

Du lytter til ’Law of Attraction’ af Robert Zink, og som var du et sort hul, tiltrækker du al positiv energi. Blandt pinseskovens birketræer finder du inspiration til at visualisere dine regningers forsvinden, lønforhøjelse, og boom, pludselig dumper appelsinerne ned i din turban!

Pinseskoven, Tårnby.

Du lader dine bekymringer blive i 2020 og skynder dig derfor at lytte til Oprah Winfreys podcast ’Mindfulness’. Den hjælper dig med at leve i nuet og med ikke at hoppe om bord på toget med de negative tanker, men blot lade dem passere dig på perronen.