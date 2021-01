5 hjerter: Jeg hørte rygter om deres imponerende takeaway, og det var heldigt, for ellers havde jeg næppe fundet det

Det eneste pæne, der er at sige om restauranternes tvungne nedlukning, må være, at steder, der måske var forsvundet lidt ud af bevidstheden, nu får lov til at gøre opmærksom på sig selv gennem den takeaway, der synes at være det eneste lyspunkt i en tid med lockdown og uendelig hjemmeskoling.

Sådan et sted er Le Saint Jacques, der, lige så længe jeg kan huske, har ligget überfransk og Østerbro-mondænt på Sankt Jakobs Plads. Om sommeren med solside, udendørsborde og pariserstemning, resten af året mere anonymt.

Daniel Letz, gastronomisk koryfæ og mangeårig Kong Hans-køkkenchef, ejer stedet, og køkkenchef Claus Skjærbæk bestemmer, hvad der i denne tid skal på den 3-retters menu, der skifter hver uge, og som hver dag langes ud af døren i de brune papirsposer. Man har to muligheder for både forret, hovedret og dessert, og vi bestilte det hele.

Rygtet om, at Le Saint Jacques tilbød takeaway og kunne noget særligt, havde nået os mund til øre, og det var heldigt, for jeg tror ikke, jeg selv havde fundet frem til Østerbro-klassikeren i min takeaway-søgen. Takeaway-tilbuddet fremstår om ikke hemmeligt, så i hvert fald godt gemt, og man skal vide, hvad man leder efter, hvis man går via restaurantens hjemmeside.