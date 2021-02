Her er 8 ting, du skal spise, drikke, læse og opleve i februar

Det fryser. Altså vejrmæssigt. Ja, faktisk er det skidekoldt. Og din stambar er lukket, mens restauranten nede på hjørnet ligger øde hen.

Hverdagen ser overordnet set ret kedelig ud, for nu at sige det mildt. Så her kommer lidt opmuntring. Med nyheder fra restaurantverdenen – vi skal jo have noget at glæde os til. Og lidt inspirerende læsestof. Nogle anbefalinger. Måske en sjov video, hvis du er heldig.

Lad os kalde det generelle tips til gastronomisk overlevelse i februar.

Vi begynder med noget, alle tilsyneladende kan falde i svime over år efter år: fastelavnsbollen. Både de danske udgaver og den svenske semla.

Interessen for de creme- og flødeskumstunge kager er endnu en gang har været fuldstændig sindssyg, og selv om corona-retningslinjerne for fornuftig afstand af naturlige årsager har gjort køerne endnu længere end normalt, har det været iøjnefaldende, hvordan de lange slanger af designermundbind- og New Balance-klædte typer foran snart hver eneste københavnsk bager har formet sig i år.