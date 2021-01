Se tegningerne: Nyt byrum er på vej i København

Basargrunden ved Nørrebro Station har i mange år været præget af metrobyggeri og vejarbejde.

Men det er – formentlig – snart slut.

Mandag 25. januar skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune nemlig behandle et forslag om ny indretning af pladsen.

I forslaget er de bærende elementer store bede omkranset af genbrugte granitsten. Sammen med bænke skal det give københavnerne mulighed for at gøre ophold på pladsen, der ligger som en kile, hvor Mimersgade og Nørrebrogade løber sammen.

Det er kommunens teknik- og miljøforvaltning, der på baggrund af møder med en lokal følgegruppe har udarbejdet forslaget til en ny indretning af Basargrunden.

Teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, er godt tilfreds med resultatet af forvaltningens arbejde. Hun glæder sig til, at det nye forslag formentlig kan realiseres i løbet af 2021.

»Nørrebroerne har ventet længe og tålmodigt på at få byrummet tilbage, og jeg synes, vi når langt med det budget, det var muligt at finde politisk opbakning til«, udtaler Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse.

Budget på 7,1 mio.

Projektets samlede budget lyder på 7,1 millioner kroner. Heraf er 6 millioner kroner finansieret af Københavns Kommune, resten er fondsmidler.

Også i Nørrebro Lokaludvalg er de glade for forslaget om en ny indretning af Basargrunden.

Udvalgets formand, Mogens Petersen, er positivt overrasket over det, der »tegner til at blive et fint urbant grønt byrum«. Han påpeger imidlertid, at udvalget bekymrer sig om enkelte ting ved projektet.

Vi mangler stadig at få trekanten på Nordvest-siden af banen med, hvor der er grus nu. Den håber vi, at politikerne finder penge til i overførselssagen Mogens Petersen, Nørrebro Lokaludvalg

»Vi mangler stadig at få trekanten på Nordvest-siden af banen med, hvor der er grus nu. Den håber vi, at politikerne finder penge til i overførselssagen«.

»Og så håber vi, at der bliver lyttet til vores bekymring omkring cykeltrafik på tværs af Basargrunden inden anlægget, så vi får den bedste plads fra start«, siger Mogens Petersen i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Af samme pressemeddelelse fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen i det videre arbejde med Basargrunden vil se på, om der er behov for justering af indretningen, hvis det viser sig, at folk på cykel bruger pladsen til at skyde genvej.

Nedenfor kan du se tegningerne fra forslaget.

Foto: Effekt Arkitekter Basargrunden set fra Mimersgade.

Foto: Effekt Arkitekter Basargrunden set fra Nørrebrogade. Bygningen bagerst er der, Føtex ved Nørrebro Station ligger.

Foto: Effekt Arkitekter Basargrunden set fra Nørrebro Station.