Madanmelder: Næste gang smider jeg hellere de 500 kroner for takeaway et andet sted

Kønt var det jo ikke, som det lå der i foliebakkerne. Hverken den friterede klat risotto, den saltede pandekage med ricotta og lidt grøntsager, eller vitello tonnatoen, der i forvejen altid har kæmpet lidt med udseendet.

Det lidet dekorative førstegangsindtryk er den udfordring som mange af takeaway-menuerne lider under, og man har bare at få varmet ovnen op og få balladen fint anrettet, før skepsissen flytter ind.

Det gjorde jeg, mens mine gæster (fra boblen) dækkede bordet op med de papirsdækkeservietter, Famo dekorativt lægger med i takeaway-poserne, og pludselig kom følelsen af restaurant faktisk lidt tættere på. Et ’næh’ og et ’ihh’ lød, mens bordet blev dækket, og duften fra maden kom snigende.

At bestille takeaway på Famo foregår via Dinnerbooking.com fra restaurantens hjemmeside og fungerer snorlige. Her hedder det Famo a Casa, og man henter enten på Famo Metro på Østerbro eller på Famo Saxo på Vesterbro mellem kl 15.30 og 19.30. Man booker selv afhentningstidspunkt, på samme måde som man ville booke bord. Easy. Til gengæld betaler man også et gebyr på 54 kr., og det føles som mange penge for bare at få lov til at lave bestillingen.

Nuvel. En menu på Famo med fire antipasti, en primo, en secundo og en dolce koster 385 kroner, men var denne aften forhøjet til 420 kroner, fordi der var hummer på menuen. Herudover koster brød 25 kroner per person, og der er et fint vinudvalg fra 195 til 365 kroner. Vi havde bestilt en chianti, en riserva fra 2016 fra Il Palazzo (245 kr.), og det var et godt valg.