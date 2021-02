5 hjerter: Her skal du købe takeaway, næste gang du er på Christianshavn

Jeg tøvede foran døren, for der sad to derinde i det hyggelige, lyse lokale lige ved Christianshavns Torv.

Der kunne jo være corona-kø. Men »kom ind«, blev der vinket venligt og energisk bag disken. »Det er bare min mamma og min kollega«, sagde manden bag Halla Hallas disk.

De hilste begge to venligt, da jeg kom ind fra kulden udenfor, og jeg følte mig velkommen – som er netop det, arabiske ’Halla Halla’ kan oversættes til: ’Velkommen’ eller simpelthen ’hej’.

Her kan man få pitabrød og bowls med fire slags fyld (halloumi, kylling, falafel og oksekød) – med og uden pomfritter, dip og drikkevarer (menu).

Jeg gav Halla Halla ansvaret for at sammensætte min menu – en af hver, en pita og en bowl. Det blev til oksekødspita og falafelbowl, og mens jeg ventede, sludrede vi lidt om musik og om, hvad vi hver især havde med Christianshavn at gøre. Mamma var næsten lige flyttet hertil, og sønnen ligeså, butikken har været åben i cirka en måned. Mammas nabo spiller harpe, fortalte hun, sønnen laver musik ud over at lave mad, og mens vi snakkede videre, så jeg lige, at han stak en gaffel falafel ud under plastikafskærmningen over disken til kollegaen og sagde: