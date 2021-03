Michelin-restaurant i København anklages for urimelig udnyttelse af asiatiske kokke

De er rejst Jorden rundt for at udøve avanceret kokkekunst. De er kommet til Danmark som specialiserede kokke under en ordning, som kræver »særlige individuelle kvalifikationer« og fordrer et tilbud om ansættelse på en restaurant på et så højt niveau, at kokkene skal være netop specialiserede.

Fire asiatiske kokke fortæller til Fagbladet 3F, at de ikke har arbejdet på højt niveau hos Kiin Kiin i København, men er endt med at lave streetfood på de kæderestauranter og takeawaysteder, der drives som en del af virksomheden Kiin Kiin.