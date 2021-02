Ibyen guider: Her er de gode ruter og playlisten til din gåtur i forårsvejret

Foråret kommer, men du har stadig coronahår, og man kan hverken komme i Silvan (eller kan man?) eller få sig en hænge på en café og få kaffe.

Øv. Men hey. Her er en musikalsk guide til at deale med fem slags coronahumør.

Vi forstår virkelig godt, hvis du har lyst til at lade håret flyve frit, og headbange dig ned rundt om Kastellet. Det er okay at være lidt frustreret og arrig på nuværende tidspunkt af nedlukningen. Det er bare vigtigt, at din forbitrethed bliver kanaliseret, så det ikke går ud over nogen andre.

Vi er helt sikre på, at du hvis iført solbriller og earpods skråler til Volbeat, mens du headbanger gennem København K, vil gøre andres dag enormt underholdende. Selv om corona føles, som var det »for eviiiiiigt«, så hjælper lidt d-vitamin, musik og frisk luft på den ellers meget indespærret tilværelse.