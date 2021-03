Du kan faktisk godt komme på værtshus lige nu ...

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Gå! Er der én ting, vi her på Ibyen særligt savner, er det barerne. Alt godt kommer til den, der venter, og alt det der, men det føles, som om vi har ventet meeeget længe nu. Heldigvis har Københavns Bibliotekers podcastprogram ’Kundskabens Hotel’ netop lanceret et afsnit, hvor man kan komme på litterær druktur rundt i København. Litteratur OG alkohol, what’s not to like? I podcasten, der fungerer som en byvandring, kommer du både forbi »et stråtækt 1500-tals-København i ‘Kongens Fald’, hvor den unge Mikkel svirrer, og på Hviids Vinstue, hvor Jens August Schade fabulerer over kvinder og absint« og med ud Christianias Woodstock med Jacob Skyggebjerg. Klik her for at lytte til programmet og her for at downloade kortet til.

Hør!Alle hverdage i marts har Gentofte Bibliotek arrangeret digitale forfattermøder, hvor man kan høre bibliotekets litteraturkonsulent Signe Pallisgaard interviewe en ny forfatter hver dag. ’Forfatterkvarteret’ kalder de det, fordi de i alt varer et kvarter. Samtalen når vidt omkring: Hvordan har forfatterne det lige nu? Hvad skriver de på? Hvordan er det at skrive under en pandemi? Kan man overhovedet skrive om andet end krisen? Og har de et godt råd til et komme igennem krisen? På listen er 20 navne, der tæller Jørgen Leth, Ida Jessen, Kim Leine og mange andre. Denne uge er det Einar Már Guðmundsson, Mich Vraa, Jesper Bugge Kold, Morten Pape, Lone Theils og Sofie Jama, som du kan skylle formiddagskaffen ned med fra 11.00-11.15 på Facebook Live. Læs mere på Gentofte Biblioteks Facebookside her.

Se! Det er sæson for litteraturpriser. Forleden vandt Olga Ravn Politikens Litteraturpris 2020, og i denne uge afsløres vinderen af Montanas Litteraturpris, der siden 2006 er blevet uddelt på Testrup Højskole i et samarbejde mellem højskolen, møbelfirmaet Montana og Dagbladet Information. På grund af corona, den evige lille pestilens, bliver prisen i år uddelt i Den Sorte Diamant, og det hele bliver livestreamet. Prisen går til en aktuel dansk forfatter, og blandt de otte nominerede er Shadi Angelina Bazeghi og Ida Marie Hede. Tag dit fine ferniseringstøj på, gør klar i stuen og vær med til »den digitale hyldestaften til litteraturen« onsdag 3. marts fra kl. 19 til 21. Læs mere på Facebook-eventet her.