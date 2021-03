»Dybt uretfærdigt og dybt idiotisk«: Museerne skal holde lukket, men gallerier er åbne igen

Landets museer er fortsat lukket ned, men hungrer man efter at lægge armene over kors foran et stykke kunst, altså et vaskeægte fysisk kunstværk, er der nu dukket et alternativ op: Man kan gå på galleri.

Gallerierne har nemlig siden mandag 1. marts kunnet holde åbent.

Gallerier tæller som udvalgsvarebutikker ligesom eksempelvis tøjbutikker, elektronikforretninger og byggemarkeder, og dem har regeringen som bekendt valgt at lade genåbne, så længe de overholder særlige krav om antal kunder i forhold til butikkens størrelse.

Og det giver såmænd god mening, mener Susanne Ottesen, der i mange år har haft Galleri Susanne Ottesen i Indre By i København.