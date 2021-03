Ibyen guider: Her kan du få mindst tre retter takeaway for 200 kroner

Takeaway er en god måde at støtte den pressede restaurationsbranche (og forkæle dine smagsløg) på.

Men der er formentlig grænser for, hvor meget gourmetmad du har råd til at forsøde din lockdown-tilværelse med, selv om vores madanmelders to go-beretninger fra steder som Marchal, Radio og Le Saint Jacques unægtelig lyder lækkert.

Derfor har Ibyen her samlet seks spisesteder, hvor du kan få en takeawaymenu med mindst tre retter for maksimum 200 kroner.

Det bliver ikke meget billigere end hos Omar på Refsnæsgade på Nørrebro. For 160 kroner får du her tre retter mad, og for en 50’er oveni er der også dessert.