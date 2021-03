København vælter sig i gode restauranter. Men der findes ganske få som den her

For nogle år siden spiste jeg på en restaurant i Paris.

Et lille sted – nærmest et hul i væggen, hvor alt føltes som opfundet på dagen. Menukortene var printede A4-ark, og datoen på papiret viste, at de var kommet ud af printeren samme dag. Flere retter var allerede udsolgt, da vi kom, selv om det var tidligt på aftenen. Der var simpelthen ikke blevet leveret flere varer, end at det var de ti første gæster, der fik lov til at smage netop denne ret, forklarede tjeneren mig.

Det var ikke noget problem. Hele kortet lød lovende. Alt var fra lokale forhandlere – slagteren og fiskehandleren lå sågar i samme gade, og grøntsagerne blev høstet få kilometer uden for Paris. Men mest af alt bed jeg mærke i, at alle kendte hinanden. Folk virkede ikke som nære venner, men alle hilste og udvekslede et par hjertelige bemærkninger – ved baren, i toiletkøen, eller når de passerede hinandens borde.

Jeg spurgte tjeneren, hvordan det lod sig gøre, og hun fortalte mig, at alle stort set boede i den samme gade, højst lige rundt om hjørnet eller et par gader væk.

For mig blev denne lille restaurant i Paris indbegrebet af en nabolagsrestaurant. Ikke som en Sams Bar, hvor folk stikker hovedet ind for at tale med og på hinanden. Det var mere følelsen af, at alle var fælles omkring den identitet, der skabes, når man hver dag betræder de samme brosten. En identitet, hvor folk i fællesskab er generet af den samme ustoppelige bilalarm om natten eller samhørigt glæder sig over gadens træer, når de grønnes om foråret. Hvor strøm, vand og kloakforhold bliver et fælles anliggende, og hvor støjfyldte mærkedage og fester enten bliver noget, vi inviterer hinanden til, eller rasende stamper i gulvet eller roterer på puden over.