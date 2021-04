Sådan skal du bruge en weekend i Danmarks svar på Paris

Er du dødtræt af Søerne, Frederiksberg Have og Cityringen? Så er tiden kommet til, at du hopper på et tog og rejser hele vejen op til Nordjylland for at besøge Danmarks fjerdestørste by, Aalborg.

Du tror, der er virkelig langt derop, og det er der måske også, lidt. Med lyntoget tager turen fire timer og ti minutter. Men ærlig talt: Hvor mange timer ville alligevel været gået med ingenting hjemme i København?

Byens hovedattraktion, Jomfru Ane Gade – i aalborgensiske folkemunde også bare kaldet gajen – er selvfølgelig lukket. Men faktisk byder Aalborg på en hel del mere end shots til en tier og hamren søm i træstubbe (selv om det bestemt også er et besøg værd, så snart muligheden igen byder sig).

Ibyens eks-aalborgenser guider dig til en tætpakket dag i ’Nordens Paris’.

Er du blandt dem, der er gået surdejsamok under coronanedlukningen, og har du brug for en velkendt start på morgenen, inden du kaster dig over at udforske det ukendte Nordjylland?