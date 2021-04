Ny mexikansk biks serverer dobbelte tacos med enorme mængder ost og vildt godt kød

Åh, hvem der kunne sætte sig på en restaurant, slappe af og blive vartet op. Høre smalltalk fra baren og brudstykker af intime samtaler fra nabobordene. Godt nok kan vi få masser af dejlig takeaway, men det er ikke ligefrem en social oplevelse, når man bliver bedt om at stå udenfor og vente, til nummeret blinker. Lidt hyggeligere er der rundt om byens foodtrucks. En af de hypede lige nu er Mexihagen i Nordvest.

På den lille plads mellem den gamle Nørrebro Stationsbygning og Nørrebrocentret har to tidligere kuffertslæbere fra Københavns Lufthavn i denne rejseløse tid slået en lille blikfarvet madvogn op med en enkel menu bygget op om deres birria (mexicansk oksegryderet), hvis opskrift de har fra »en mexikansk mormor«, der har serveret tacos gennem 47 år, står der på hjemmesiden.

De to indehavere stod selv i vognen, da jeg kom forbi og bestilte to menuer og en quesabirria, og de betjente den lille kø venligt, hurtigt og effektivt. Dog måtte de skuffe et par, der kom for at bestille til senere afhentning – reglen er, at der er åbent fra 11 til udsolgt, og det bliver der tilsyneladende hver dag op mod spisetid.