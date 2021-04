Jeg savner nattelivet. For der er særlige ting, der kun opstår i mørket

Jeg savner en efterhånden fjern fortid, hvor standpunkter var relativt ligegyldige. Jeg savner at kunne feste, helt til det viser sig, at du stemmer Dansk Folkeparti, og jeg tager mit gode tøj og går, for det gør jeg altså. Jeg savner at kunne være snerpet på den måde.

Jeg savner ikke at vide, hvem du er, dine drømme, dit håb, din indsats. Jeg savner bare at sige hej og skåle, og så ser vi, om en samtale udvikler sig.

Jeg savner at kunne nikke genkendende til den helt åbne holdning, du ved, den, der er åben over for hvad som helst, den, som intet politisk standpunkt har, den rejsende unge sjæl, der bare tager det, som det kommer. Den sjæl har jeg i obsternasig afmagt blokeret på Facebook nu. Jeg er blevet et fattigt og påpasseligt menneske, som ikke længere kan tåle den helt åbne og altid oppositionelle holdning.