Det er det sidste, du forventer at møde i denne del af København. Men det føles næsten som at være i Paris

Nybyggede boligkvarterer mangler ofte sjæl, ja. Nysået græs og tynde stængler af nye træer giver sammen med byggegrus og kraner i horisonten ikke just følelsen af, at man rykker ind i et område med ånd. Den ånd må man skabe selv, eller også ...

I Ørestad gør man meget for at undgå det åndsforladte – og for at hive ildsjæle og originaler til at drive butikker og cafeer, som netop vil kunne tilføre området den efterlyste sjæl. Når man drejer (efter vejarbejdet) om hjørnet til Else Alfelts Vej (opkaldt efter kunstmaleren) i Ørestad, får man øje på en af dem, naturvinbar og -shop Thorsteinssons, midt i alt nybyggeriet.

Og for nylig er der kommet endnu en original til bydelen. Jeg parkerede langs en græsplæne, gennemskåret af en lille bitte kanal og med en børnehave for enden. Som en del af boligbyggeriet ligger en lille café og bager, som syret nok er Vestamagers og Ørestads allerførste bager: La Boulangerie.