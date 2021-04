Disse kvinder er flyttet fra deres hjemlande for at arbejde på Københavns madscene. Og de har en besked til dig

Når restauranter og cafeer genåbner, er der rigeligt at tage fat på, som ikke kun handler om corona. Spørg bare disse 6 kokke, der er flyttet fra deres hjemland for at præge den københavnske madscene. De har været med til at løfte madbyen indefra - i køkkener domineret af mænd.