Nu går den vilde personalejagt

Mange af de ansatte kan have fundet sig et andet job. Og de tilbageværende kan der blive rift om. Spørgsmålet er, om der kan hentes medarbejdere fra andre brancher.

I restaurationsbranchen hilses genåbningen velkommen. Den kan begynde at give nogle af de indtægter, den nødlidende branche har så stærkt brug for efter politikernes nedlukninger af landet. Restauranter og cafeer kan atter slå dørene op for spisende gæster inden døre.

Men at få løbet virksomhederne i gang igen kan vise sig at være udfordrende, understreger brancheorganisationen Horesta. Det er ikke nødvendigvis så nemt at finde personale, som man kunne tro. Og er der tale om personale, som har været hjemsendt med lønkompensation, skal de også have lov at komme op i gear igen.

Det gør dét, der i branchen kaldes onboarding - at få medarbejderne rigtigt ind og i gang på arbejdspladsen - til en disciplin i sig selv.

»Vi er den branche, der har måttet opsige allerflest, fordi vi har været ramt så hårdt«, forklarer Katia Østergaard, der er direktør i Horesta.