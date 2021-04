»Skål altså, det er sgu godt at se jer«: Endelig kan stamgæsterne vende hjem til morgenværtshuset

Der er altid lys i neon-skiltet på facaden af Freddys Bar på Vesterbro. Men for første gang i fire måneder lyser de mange gamle neon-logoer indenfor på værtshuset.

Klokken slår 7.38, og den første øl til ’Maler-John’ bliver knappet op. En ung mand kommer forsigtig ind af døren. Han får sig en alkoholfri og tager plads ved spilleautomaterne.

»Lige nu er her underligt stille, men der er en femten stykker, der har meldt deres ankomst her til formiddag, og i eftermiddag er der fuldt booket. Så kommer alle de unge«, fortæller Peter Larsen, der ejer Freddys Bar.

Selv om de første gæster allerede er ankommet, har Freddys Bar først meldt ud, at de åbner klokken 8, så inden da, skal der lige tændes for musikken, og Peter Larsen skal have skiftet fra sweatshirt til skjorte, inden den store dag for alvor starter. Som værtshus er Freddys Bar en del af dagens store skridt i genåbningsplanen.

»Godmorgen, godmorgen den herre«, hilsner Peter Larsen, da en midaldrende mand træder indenfor.