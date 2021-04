Han afviste svimlende bud på Madklubben. Kort efter var kassen så tom, at Anders Aagaard overvejede at sælge huset

For halvandet år siden havde Anders Aagaard, hvad han selv kalder, dialog om salg af Madklubben. Han hørte priser op til 700 millioner. Få måneder senere overvejede han, om han blev nødt til at sælge sit hus for at komme gennem coronakrisen.