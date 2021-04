En god nyhed for dig i båd: Fem anbefalinger til oplevelser ved vandet i København

Godt nok har 1. maj ikke partout været fejringens dag i din kalender, men i år gør du en undtagelse. Som noget nyt har Refshaleøen nemlig etableret bådparkeringspladser, så du kan smide din lånte GoBoat eller din speedbåd, som du har døbt ’Ambition’, langs kajkanten mod betaling. Den nye skibsanløb er åben fra 1. maj.

Solbrillerne har du allerede sat i håret, skjorten er knappet en tand eller to for meget ned, og Roselin Bar skal bare at have en flaske champagne klar, når du og din entourage går i land. Det er det søde liv til søs, men husk at holde promillen under 0,5, for båden må ikke ligge ved kaj natten over!

Du kan lægge til kaj mellem kl. 10 og 24. Prisen for parkering varierer ift. størrelse på skib og tid.

Hvis alt det der med vinterbadning, køligt havvand og kuldechok ikke lige er noget, så bare rolig, der er tænkt på dig. Copenhot tilbyder et sejlende hot tub, hvor du kan lægge coronakroppen i blød og nyde 40 grader varmt saltvand, alt imens du (og vennerne, hvis ikke du skal ruineres) sejler rundt i Københavns Havn. Hvis bare alle sejlture foregik i et hot tub uden sejl og skibskoordinater, kunne du godt blive en slags moderne sømand, mener du. Gad vide, hvorfor dine venner kalder dig et luksusdyr.