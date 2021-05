Du bemærker det sikkert ikke. Men når vejret er fugtigt, træder historien frem i ruderne på historisk Vesterbro-hjørne

Michael Bank Christoffersen, artistic director hos Brigade Gallery, hvad er det særlige ved jeres sted?

»Vi er både et galleri, café og butik. Vi laver solo- og gruppeudstillinger, sælger kunst, kaffe, kunstbøger, magasiner, teoribøger. Vi vil kort sagt gerne give vores kunder mulighed for at fordybe sig i kunsten på flere måder og efter eget behov. Butikken er på den måde også et rum for at sælge produkter, der ikke bare er den dyre kunst«, siger Michael Bank Christoffersen