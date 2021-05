Her mødtes de fine damer, udenlandske milliardærer, kendte og kongelige. Nu er en epoke i København forbi

Det er en af byens fine gamle damer, der for sidste gang samler pelskåben om sig og går mod solnedgangen, nu da butikken Birger Christensen, der i 152 år har ligget på Strøget, i den dyre ende mod Kongens Nytorv, lukker.

For Birger Christensen er ikke bare en butik. Den er en institution. Den er en snor tilbage til en fjern tid, verden af i går. Før internettet, før globaliseringen, før det klasseløse samfund, før forbrug var for alle. Et billede på dengang, hvor luksus var for de få, og hvor den kun kunnes købes endnu færre steder.