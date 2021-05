De 5 trin til at komme i social topform igen

Det bliver enormt grænseoverskridende for dig at komme tilbage til den virkelige verden igen. Tænk engang at skulle se folk andre steder end gennem et webkamera, sætte sig på en rigtig restaurant eller vende tilbage til sin kontorplads ... Puha, sveden løber allerede ned ad panden.

Beboerforeningen AKB Lundtoftegade er specialister i at nedbryde grænser og forene folk. De tager dig med ind i en verden, hvor det handler om netop grænsebrydning, og en Grænsewalk er den perfekte start på din resocialisering.

Lundtoftegade 75, 2200 København N. Fredag kl.18-19.30. OBS: Tilmelding er nødvendigt

Det har været en rigtig lang nedlukning, så en blid start på ens tilbagevenden er påkrævet. En tur på loppemarked i Ørestad er en god og forsigtig måde at komme i gang på. Du kan selv styre, hvor mange brugte Miss Sixty-bukser og udtrådte Converse du gider prøve, og du kan hurtigt trække dig fra situationen igen.

For at det ikke skal virke alt for frygtindgydende, så tag din socialt erfarne ven (rejseguide på Sunny Beach) med under armen – så har du en at støtte dig til. Desuden giver tøjkøb altid en følelse af ro og glæde.

Ørestad Streethal. Ørestads Blvd. 53, 2300 København S