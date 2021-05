Københavns store hovedpine denne sommer er stadig ikke løst: »Jeg vil gerne erkende, at vi ikke har super god tid«, siger borgmester

Der er en overhængende risiko for, at København bliver én stor piratfest til sommer.

Det mener i hvert fald flere aktører i hovedstadens natteliv.

For eksempel udtalte Simon Lennet, der ejer natklubben Søpavillonen, forleden til Ibyen, at han kun kan »gisne om, hvordan København kommer til at se ud hen over sommeren«.

Den kommende sommer bliver nemlig igen i år uden store festivaler og formentlig også uden et reelt indendørs natteliv, eftersom der først skal lægges en plan for en genåbning af diskoteker og klubber i midten af juni.

Fra 11. juni ophæves det udendørs forsamlingsforbud, og derefter vurderer man altså ikke, at det er problematisk at samles til fester i det fri i forhold til coronavirus. Men det løser ikke problemerne med affald og støj i byen, som var til store gene for en del beboere sidste år.