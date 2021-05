Nu kan du få din egen have på Frederiksberg helt gratis

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

LYT!Har du tit svært ved at sove? Så er natradio måske noget for dig. På tirsdag 18. maj og de følgende fem tirsdage inviterer performancegruppen hello! earth og storbyteatret Metropolis til ’Tuesday Night Sleeping Club’, som er en »natradio, der lader os udforske natten og vores sovende fællesskab for at skabe forandring«. Du kan lytte med hjemmefra, og som en del af natradioen vil der blandt andet være demonstration til fordel for de syriske børn og skriveskole for poesi i en privat lejlighed på Vesterbro. Natradionen bliver sendt fra klokken 21 til 9 næste morgen, og du kan lytte med via appen Tuesday Night Sleeping Club eller hjemmesiden her.

OPLEV! Torsdag, fredag og lørdag i denne uge bliver debatfestivalen Talk Town 2021 afviklet for femte år i træk. Festivalen handler om hverdagssexisme, køn, ligeløn, kunst, sex og alt der imellem, og du er inviteret, om du er rødglødende feminist eller stoltchauvinist (hvilket du forhåbentlig ikke er).

På festivalen kan du opleve et væld af debatter, filmvisninger, workshops, musik og meget mere, både fysiske og digitale, om blandt andet feministisk aktivisme på Instagram, feminisme og klimakampen og økonomisk ulighed i musikbranchen. Talk Town bliver afviklet i Union på Nørre Allé. Læs mere på Facebook-eventet her. Som noget særligt i år bliver festivalen også afholdt i Nuuk 20. maj på Grønlands Nationale Ligestillingsdag. Læs mere om det fulde program her.

ANSØG!Hvis du bor på Frederiksberg, har du nu mulighed for at ansøge om en ’gadehave’. Og det lyder jo spændende, men hvad mon en gadehave egentlig er? Jo, en gadehave kan være et mindre bed omkring et vejtræ tæt på din bopæl eller et stykke grønt på en af Frederiksbergs pladser, hvor du kan plante og plukke alle de blomster, du vil. Haven er nemlig din - og helt gratis.

Gadehaver Sådan ansøger du Beslut, hvor din gadehave skal være. Beslut, om I skal være flere om gadehaven - vil du passe den alene, sammen med familien, en ven eller måske boligforeningen? Beslut hvilken type gadehave det skal være (A, B, C eller D)Overvej hvilke planter der skal være i haven (lad dig inspirere af plantelisten). Send en ansøgning til Frederiksberg Kommune. Det gøres her. Ansøgningsfrist den 1. juni og 1. september 2021. Kilde: Frederiksberg Kommune Vis mere

Foto: Frederiksberg Kommune Sådan kan gadehaverne komme til at se ud.

Det nye koncept er en del af en række initiativer, der skal forbedres Frederiksbergs bynatur og biodiversitet. Men der følger en række krav. Blandt andet beder Frederiksberg Kommune alle gadehaveholdere plante bi- og insektvenlige planter og stedsegrønne planter, så gadehaven er grøn hele året. Sprøjtegift er strengt forbudt. Får du tildelt en have, er det dit ansvar at vande, luge ukrudt og fjerne eventuelt affald. Ansøgningsfristen for gadehaverne er 1. juni og igen 1. august. Læs mere og ansøg her.