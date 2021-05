Politikens madanmelder: På mit 20. år som flittig gæst, har jeg aldrig oplevet noget lignende

Velkommen til ’Etiketteskolen’, Ibyens faste etiketterådgivning med mere eller mindre brugbare råd til takt og tone i byrummet. Har du et spørgsmål? Send det til ibyen@pol.dk.

Du kan på den ene side forvente en restaurationsbranche, der som løver i bur har ventet på at komme tilbage til deres respektive køkkener, og som nu er ualmindeligt veludhvilede og kreativt i topform. Men du kan også forvente en branche, der er mere travl end nogensinde.

På mit 5. år som madanmelder og mit 20. som flittig spiser har jeg aldrig nogensinde set byen så travl. Glem modeugen, glem julefrokosterne, det her er for real. Du gør derfor klogt i at gøre dit hjemmearbejde og finde ud af, hvad du vil med din aften. Hvis du trænger til en af de lange middage, hvor du sammen med din gamle studiegruppe skal hudflette HVER ENESTE følelse, du har haft under HELE nedlukningen, så book bord på en af de restauranter, der kun kører med en enkelt seating, og som typisk er lidt dyrere. Hvis du er mere til festivalstemning og bare trænger til larm, druk og halløj, så fyr den af i de to timer, du har dit bord på byens billigere restauranter, men forvent så ikke mere af den aften.