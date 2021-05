Guide: Endelig titter solen frem igen. Her skal du bruge weekenden i København

Din interrailtur til Barcelona i 90’erne står som et dejligt minde om ungdom og en stressfri hverdag. Markedet på ramblaen var den rene lykkerus, hvor patatasbravas blev skyllet ned med sangria, mens du prøvede solbriller fra både Armani, Dior og Gucci. Det var, som om tiden stod stille, og du slentrede så langsomt, at selv Postnord kunne følge med. Hungrer du efter at genfinde sommervibes og markedsstemning, så prøv Københavnstrups loppemarked og street food i Nordvest. Her kan du finde loppefund, mens du nyder en falafelmenu eller andre godter fra det libanesiske køkken.

Lundebakken 1, Kbh. NV. Søndag kl. 10-16

Genåbning og sommervejr – det er en meget god kombi. Det betyder nemlig, at spillestedet Alice cph kan åbne op for deres sommerlige koncerter i gården. Det danske vejr er bekendt lige så svingende som aktierne under corona, så du må nok hellere pakke regnslaget i ladcyklen, skulle de danske vejrguder se sig sure på dig. Sol eller ej, Müntzing/Diers vil underholde publikum med deres elektroniske klang af hjemmelavede instrumenter og kreative lydobjekter. Trænger du til at få udfordret dine ideer om lyd og musik, er højborgen for avantgardemusik, Alice cph, altid stedet at tage hen.