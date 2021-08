Han gik fra gymnasiet med en »skodeksamen«. Nu ser tusindvis af danskere med på hans videoer fra køkkenet

For halvandet år siden blev den selvudlærte kok Jacob Jørgsholm træt af at bruge penge på at markedsføre sin Nørrebro- restaurant. Så han lavede en YouTube-kanal, hvor han inviterer kendte inden for i sit køkken og viser seerne, hvordan man laver en Big Mac-kopi hjemmefra. Med over 46.000 følgere har han nu Danmarks største YouTube-kanal inden for madlavning. Og den 26-årige Jørgsholm er først lige begyndt ...