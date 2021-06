5 hjerter: Sådan har jeg aldrig fået en cowboytoast før. Men den var vidunderlig

Det var, som om aftenen var startet omvendt. For da vi forlod lokalerne på Øster Farimagsgade efter vores middag som aftenens første gruppe gæster – 1. seat, som man kalder det – var det med et brus i ryggen af mennesker, stemmer og forventning.

8 gæster havde indtaget 2. seat på hver sin plads ved det smukke langbord, der diskret og vellykket blev opdelt af kasser med krydderier. Glas blev klinket, de første serveringer var på vej fra køkkenet, og hoplaen var så tyk, at man kunne skære i den.

Men tre timer tidligere var vi ankommet og havde været de absolut eneste gæster. Til min store overraskelse, for Connections bookingkalender havde været så fyldt, at jeg havde haft svært ved at få bord. Og nu sad vi så der. 2 gæster, 1 kok, 1 tjener og 1 opvasker. Det var sådan set alt, hvad jeg kunne have drømt om, hvis det havde været i mit eget hjem under nedlukningen. Er man restaurantgæst, er det derimod altid et lidt aparte setup. Men tænk, på en eller anden lidt besynderlig måde endte vi faktisk med fornemmelsen af at være på besøg hos nogle – ja, okay, utrolig nye bekendtskaber i en rimelig fancy lejlighed.