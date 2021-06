Der er næsten ikke noget mere usexet end at være kærester

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg står over for at skulle flytte sammen med min kæreste, og det er jo lykkeligt. Der kommer til at være de sædvanlige udfordringer med forskellige rengøringsvaner og så videre, og dem tror jeg egentlig godt, vi kan håndtere. Men jeg er blevet bange for noget andet: økonomi.

Indtil videre har vi stolt kørt et æressystem, hvor vi bare sådan skiftes til at betale ting. Det er sikkert ikke gået matematisk op, men det har fungeret fint.

Jeg er bange for, at det dræber noget romantik, når vi skal snakke penge. Er der grund til at være bange? Ugens spørgsmål

Men. Når nu vi flytter sammen, og vores økonomi mere officielt begynder at hænge sammen, så er jeg faktisk bange. Så skal vi oven i rengøringsfordeling og hverdagstrummerum også have deleøkonomi og madkonto? Jeg er bange for, at det dræber noget romantik, når vi skal snakke penge.

Er der grund til at være bange?

Mvh pengefrygt

Gæsteredaktør Guldimund:

Kære pengefrygt

Til lykke med sammenflytningen.

Det tyder på, at du allerede har dine betænkeligheder ved ’æressystemet’. I så fald er der jo nok ikke rigtig nogen vej udenom. Før eller siden er der en af jer, der bliver ramt på retfærdighedssansen. Ting, der nager, har det med at vokse og vokse, hvis man ikke får talt ud om det. Så mit råd vil være: Få lavet en god og specifik aftale med det samme. I behøver nemlig ikke at bruge mere hjernekapacitet på emnet, når betalingsservice først er oppe at køre. Og så bliver der masser af tid og overskud til at høre ’Your Man’ med Josh Turner.

Husk også at tage højde for, om I begge prioriterer økologi eller den ekstra bløde 4-lagslambi til de sarte numser. Ingen kan lide at have ondt i røven Guldimund

Overvej gerne, hvilke udgifter I behøver at deles om. Huslejen og streamingtjenesterne og andre faste udgifter er selvfølgelig obligatoriske. Derudover kan jeg anbefale den fælles madkonto, som kommer med den bonus, at man faktisk får overblik over sit forbrug, så man sjældnere går på røven midt i måneden og dermed slipper for at leve af kippers og tørt rugbrød til en femmer indtil næste gang, SU’en går ind.

Husk også at tage højde for, om I begge prioriterer økologi eller den ekstra bløde 4-lagslambi til de sarte numser. Ingen kan lide at have ondt i røven. Havde I været et par venner, der boede sammen, ville jeg mene, at dem med de dyreste præferencer måtte betale differencen, men jeg tror ikke den slags nøjeregnenhed er særlig givtig for et parforhold, og det lader heller ikke til, at I tidligere har talt byttepengene, så mon ikke det nok skal gå … ?

Ugens gæsteredaktør Guldimund Asger Nordtorp Pedersen. Født 1990. Musiker. Senest kom hans album ’Dem, Vi Plejede At Være’ der blandt andet handler om parforholdets udfordringer. Han har desuden lige modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Foto: Johan Lei Gellert

Held og lykke

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære pengefrygt

Jeg gik og tænkte på dit spørgsmål, men så skulle jeg i Ikea. Jeg var derude for at lede efter et reolsystem med min kæreste, vi flytter også sammen snart. Med mig havde jeg en stor pose med mønter, jeg er nemlig løbet tør for penge her midt på måneden og har bogstavelig talt tømt sparegrisen derhjemme for at købe kødboller i butikkens bistro. Det endte med, at min kæreste gav.

Vi besluttede os for Ivar-systemet og fik med hjælp fra kundeservice designet os en løsning på den kommende Marie Kondo-krise. Nede blandt tag selv-reolerne slog en af os en hørbar prut, som stoppede min tankestrøm.

Du kan godt få både en kæreste, en samlever og en elsker i samme person, du kan bare ikke få alle tre på samme tid hele tiden Felix Thorsen Katzenelson

Det var der mellem de høje lagerreoler, hver især fyldt til randen med småborgerlig finéridyl, med lidt tyttebærsovs på T-shirten, at dit spørgsmål igen dukkede op til overfladen. Ikea må historisk set være et sted, hvor mange brud er begyndt.

Jeg forstår dit spørgsmål, tydeligvis. Der er næsten ikke noget mere usexet end at være kærester, det skulle da lige være at flytte sammen. Penge, Ivar-reoler, kødbolleprutter og vaskedage er bare ikke særlig lækre. Men det handler også lidt om perspektivet, man lægger. Tæller man dagene i skummetmælk og vaskepulver, så tæller man lige så meget ned til dommedag som til weekend.

Du kan godt få både en kæreste, en samlever og en elsker i samme person, du kan bare ikke få alle tre på samme tid hele tiden. Ligesom med Ivar er du selv med til at designe, hvordan dit lev skal leves, og du behøver virkelig ikke at finde dig i forventninger til, hvad et samlevende parforhold måske skal være.

Tal sammen om pengene (og prutterne), det kan gøre dem lidt mindre uhyggelige.