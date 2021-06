6 sjældne hjerter: Jeg kan ikke komme i tanke om mange andre steder, hvor man får så meget gourmet for pengene

Første gang, jeg stiftede bekendtskab med Kristian Baumanns køkken, var i slutningen af restaurant 108’s levetid, hvor Baumann var køkkenchef og medejer. 108 tilhørte Noma-familien, og trods michelinstjerne og primært flot omtale var stedet gået lidt under min radar. Det blev der hurtigt ændret på efter første besøg, for jeg var så begejstret, at jeg den sommer nåede at spise Baumanns menuer tre gange.

I de gamle anmeldelser, fra da restaurant 108 åbnede, var retterne ofte beskrevet som udpræget nynordiske. Altså alt det modsatte af, hvad jeg oplevede samme sted tre år senere: Smagene var udanske, mangefacetterede, dybe, komplekse, aromatiske og ofte nærmest parfumerede Jeg kunne ikke konkludere andet, end at Kristian Baumann undervejs måtte have fundet ind på sit eget spor. Måske var han slet og ret kommet tættere på sit ophav, der er Sydkorea.