Lea Guldditte Hestelund peger på, hvilket kunstværk hun ville ønske, hun selv havde lavet

»Det allerførste, jeg tænkte, da jeg så Nicole Eisenmans skulptur ’Sketch for a Fountain’, var, at det ville jeg ønske, jeg havde lavet. Jeg synes, det er et helt fantastisk værk med mange lag, referencer og fortællinger. Det har et meget tiltrækkende fysisk tilstedevær, men virker samtidigt uprætentiøst«.

»Værket er et samtidigt og særligt take på fontænen. Det blev vist på Skulptur Projekte Münster i 2017 og består af et bassin med stille vand, og rundt om er der fem figurerer, der sidder og ligger. Tre er udført i gips, og to i bronze. Der pibler vand ud af benene og armene på en meget stilfærdig måde. Figurerne er lidt større end et menneske, og de er hverken defineret af køn eller et specifikt ansigt, de har store hænder og fødder. De er mægtige, morsomme og legende. De fem kroppe er sat i spil rundt om bassinet på en gæstfri og inviterende måde, men samtidig virker de helt upåvirkede af andre besøgendes tilstedeværelse«.

»Der er virkelig mange niveauer af beundring fra min side. Arbejdet med den skulpturelle udførelse, narrativet og måden at arbejde med åbenheden i kroppen på ... ’Sketch for a Fountain’ giver fanden i hierarkier! Det er legende og åbent. Det er rummeligt og har sin egen tid. Man kan også selv ryge ud af tid og rum, hvis man sidder med ved vandkanten. En af figurerne ligger dog med en dåse, som er en af de meget få ting, der placerer værket i en mere specifik tidslighed«.