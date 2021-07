En særlig bænk, en opgang og en Netto. Knuste hjerter fortæller om stedet i København, der ripper op i sorgen

Klara Hegnet, 24: »Alle steder minder mig om alt muligt. Den specifikke græsplet i Fælledparken, hvor vi slog op, den bænk i Nørrebroparken, hvor vi snakkede nogle uger efter. Dem kalder jeg gerningsstederne, og dem undgik jeg. Det sidste sted, vi kyssede neden for min opgang, er også et gerningssted, men det er jo svært at undgå. Hver gang jeg går uden for min dør, møder jeg nogen, jeg kender eller ved, hvem er, så det føltes ret klaustrofobisk, og der var alt for stor chance for at møde ham. Specielt på Nørrebro. Så jeg gik meget ude ved Langelinie, hvor der er plads, og mine venner ikke kommer. Det er mest bare børnefamilier«.

