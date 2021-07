Cafékontrol: Øens Have er clean, frisk, nordisk og lidt for dyr

Åh nej, et nyt snobbet pissedyrt sted«, var der en, der skrev på Øens Haves facebookside til et opslag om, at man kunne komme til hyggeaften med fællesspisning for 1.200 per person i deres hjemmebyggede yurt og spise grønt dyrket på gammel B&W-jord.

Og ja, prisen er ikke det mest folkelige i det, Østergro-folkene har gang i med Øens Have ude på Refshaleøen, som er ved at forvandle sig fra industrinostalgisk kunstnerklondyke til turistattraktion a la Jægersborggade 2.0.